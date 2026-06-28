Denizli'de restorana düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli yakalandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir restorana düzenlenen ve 5 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 28 Haziran'da Atalar Mahallesi'ndeki bir restorana ateş eden 4 şüphelinin kimliklerini belirledi. Zanlılar düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi. Olayda yaralanan 5 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi. Atalar Mahallesi'ndeki restorana 28 Haziran'da motosikletle gelen kişilerce ateş edilmiş, saldırıda yaralanan 5 kişi kentteki hastanelere kaldırılmıştı.

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