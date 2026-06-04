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        Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün otomobilinde sevgilisinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 21:47 Güncelleme:
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        Denizli'de silahlı saldırıya uğrayan kadın, tedavi gördüğü hastanede öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün otomobilinde sevgilisinin silahlı saldırısı sonucu ağır yaralanan kadın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kınıklı Mahallesi'nde dün S.Ö'nün pompalı tüfekle otomobile ateş etmesi sonucu ağır yaralanan ve Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Metanet Altunpolat (37), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


        Otopsi işlemleri tamamlanan Altunpolat'ın cenazesi, ailesine teslim edildi.

        Olay sonrası kaçan şüpheli S.Ö. ise polis ekiplerince yakalandı.


        - Olay

        Kınıklı Mahallesi Şehit Doktor Munise Özcan Caddesi'nde dün, daha önceden tartıştığı sevgilisi Metanet Altunpolat'ın 20 AGD 551 plakalı otomobilde olduğunu gören S.Ö, pompalı tüfekle araca ateş ederek kaçmıştı. Saldırıda Metanet Altunpolat ile kız kardeşi T.K. (32) yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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