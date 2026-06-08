Denizli'de trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi öldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrildiği kazada yaralanan iki öğrenciden biri hastanede hayatını kaybetti.



Lise 1 Caddesi'nde dün motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan Eymen Çağlar Kutlu (17), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Sürücünün ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



- Kaza





Ahmet Burak Y. (17) idaresindeki 20 AOP 188 plakalı motosiklet, dün Lise 1 Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpmış, yaklaşık 20 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Eymen Çağlar Kutlu ağır yaralanmıştı.



