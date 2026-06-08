Denizli'de trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi öldü
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrildiği kazada yaralanan iki öğrenciden biri hastanede hayatını kaybetti.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrildiği kazada yaralanan iki öğrenciden biri hastanede hayatını kaybetti.
Lise 1 Caddesi'nde dün motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan Eymen Çağlar Kutlu (17), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
- Kaza
Ahmet Burak Y. (17) idaresindeki 20 AOP 188 plakalı motosiklet, dün Lise 1 Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpmış, yaklaşık 20 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Eymen Çağlar Kutlu ağır yaralanmıştı.
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