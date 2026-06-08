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        Denizli'de trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrildiği kazada yaralanan iki öğrenciden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 20:00 Güncelleme:
        Denizli'de trafik kazasında yaralanan lise öğrencisi öldü

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde motosikletin devrildiği kazada yaralanan iki öğrenciden biri hastanede hayatını kaybetti.

        Lise 1 Caddesi'nde dün motosikletin aydınlatma direğine çarpması sonucu ağır yaralanan Eymen Çağlar Kutlu (17), kaldırıldığı Denizli Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Sürücünün ise aynı hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

        - Kaza


        Ahmet Burak Y. (17) idaresindeki 20 AOP 188 plakalı motosiklet, dün Lise 1 Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırımdaki aydınlatma direğine çarpmış, yaklaşık 20 metre savrulan motosikletin sürücüsü ile yanındaki Eymen Çağlar Kutlu ağır yaralanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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