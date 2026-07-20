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        Denizli'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2026 - 14:38 Güncelleme:
        Denizli'de trafik kazasında yaralanan sürücü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti

        Denizli'nin Pamukkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, 13 Temmuz'da İncilipınar Mahallesi'nde kullandığı motosikletin devrilmesi sonucu yaralanan Ahmet Özarslan (38), Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Hastanenin yoğun bakım servisinde 7 gündür tedavi gören 3 çocuk babası Özarslan, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ahmet Özarslan'ın cenazesi, Tavas ilçesinde toprağa verilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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