Denizli'de traktör ile römork arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

Denizli'nin Buldan ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi. Bölmekaya Mahallesi'ndeki yanan orman sahasında çalışma yürüten Sedat Çetin, park halindeki traktör ile arkasına bağlamaya çalıştığı römork arasında sıkıştı. Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

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