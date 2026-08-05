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        Denizli'de traktör ile römork arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Buldan ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.08.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Denizli'de traktör ile römork arasında sıkışan kişi hayatını kaybetti

        Denizli'nin Buldan ilçesinde traktör ile römork arasında sıkışan kişi yaşamını yitirdi.

        Bölmekaya Mahallesi'ndeki yanan orman sahasında çalışma yürüten Sedat Çetin, park halindeki traktör ile arkasına bağlamaya çalıştığı römork arasında sıkıştı.

        Çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Çetin'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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