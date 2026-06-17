Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 avukat serbest bırakıldı

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 avukat serbest bırakıldı

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 12:29 Güncelleme:
        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 12 avukat serbest bırakıldı

        Denizli'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan, Baro Başkanı Ufuk Kök'ün de aralarında bulunduğu 12 avukat serbest bırakıldı.


        Ufuk Kök ile E.E, V.S.B, M.O.A, O.S.O, Y.K, K.O, O.F.S, C.S, F.K, B.T. ve E.B'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

        Denizli Baro Başkanı Ufuk Kök ve 11 avukatın, uyuşturucu madde kullandıkları, temin ettikleri uyuşturucu maddeleri evlerinde ve ofislerinde yakın çevreleriyle kullandıkları ihbarı üzerine çalışma başlatılmış, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince dün 12 avukat gözaltına alınmıştı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Portekiz'de hayal kırıklığının adı Ronaldo!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Apple’ın AI başarısızlığı!
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?

        Benzer Haberler

        Başkan Tatık muhtarlarla ilçede yapılacak hizmetleri değerlendirdi
        Başkan Tatık muhtarlarla ilçede yapılacak hizmetleri değerlendirdi
        Başkan Çavuşoğlu'ndan Candoğan Parkı'na yerinde inceleme
        Başkan Çavuşoğlu'ndan Candoğan Parkı'na yerinde inceleme
        İlk halk otobüsleri Çivril sokaklarında dolaşmaya başladı
        İlk halk otobüsleri Çivril sokaklarında dolaşmaya başladı
        Denizli'de gözaltına alınan avukatlar serbest bırakıldı Denizli Barosu oper...
        Denizli'de gözaltına alınan avukatlar serbest bırakıldı Denizli Barosu oper...
        6. Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçları açıklandı
        6. Uluslararası Karikatür Yarışması sonuçları açıklandı
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı (3)
        Denizli'de uyuşturucu operasyonu: Baro Başkanı dahil 12 avukata gözaltı (3)