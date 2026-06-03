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        GÜNCELLEME - Denizli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 15:10 Güncelleme:
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        GÜNCELLEME - Denizli'de kauçuk fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki bir kauçuk fabrikasında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kale Mahallesi'ndeki kauçuk fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Öte yandan, fabrikadan yükselen siyah duman kentin birçok yerinden görüldü.

        Yangın ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alındı.

        Fabrikanın kullanılamaz hale geldiği yangında ekiplerin alandaki çalışmaları sürüyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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