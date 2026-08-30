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        Kale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:58 Güncelleme:
        Kale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

        Denizli'nin Kale ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Hükümet Meydanı'ndaki törende Kaymakam İbrahim Gökçe ve Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Kutlamalarda halk oyunları gösterisi vatandaşlardan ilgi gördü.

        Kaymakam Gökçe, İlçe Jandarma Komutanlığında gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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