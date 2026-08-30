Kale'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

Kaymakam Gökçe, İlçe Jandarma Komutanlığında gazilerle bir araya gelerek sohbet etti.

Hükümet Meydanı'ndaki törende Kaymakam İbrahim Gökçe ve Belediye Başkanı Erkan Hayla tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

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