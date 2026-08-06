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        "Kuğu Gölü" balesi Pamukkale'de sanatseverlerle buluştu

        Denizli'de 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında "Kuğu Gölü" balesi Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.08.2026 - 00:02 Güncelleme:
        "Kuğu Gölü" balesi Pamukkale'de sanatseverlerle buluştu

        Denizli'de 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında "Kuğu Gölü" balesi Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.

        Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de yer alan Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda dünya bale repertuvarının başyapıtlarından "Kuğu Gölü" sahnelendi.

        Sanatseverler, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin unutulmaz müzikleri eşliğindeki "Kuğu Gölü" balesine ilgi gösterdi.

        Antik tiyatronun tarihi atmosferinde sanatçıların performansı beğeniyle takip edildi.​​​​​​​


        Mayıs ayında "Troya" operasıyla başlayan etkinlik, "Zorba" balesi ve Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi ile devam edecek.

        Etkinlik, 21 Kasım'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek "Carmen" operasıyla sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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