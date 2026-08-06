"Kuğu Gölü" balesi Pamukkale'de sanatseverlerle buluştu

Denizli'de 2. Denizli Opera ve Bale Günleri kapsamında "Kuğu Gölü" balesi Pamukkale'deki Hierapolis Antik Kenti'nde sanatseverlerle buluştu.



Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün işbirliğiyle UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Pamukkale'de yer alan Hierapolis Antik Tiyatrosu'nda dünya bale repertuvarının başyapıtlarından "Kuğu Gölü" sahnelendi.



Sanatseverler, Pyotr Ilyich Tchaikovsky'nin unutulmaz müzikleri eşliğindeki "Kuğu Gölü" balesine ilgi gösterdi.



Antik tiyatronun tarihi atmosferinde sanatçıların performansı beğeniyle takip edildi.​​​​​​​





Mayıs ayında "Troya" operasıyla başlayan etkinlik, "Zorba" balesi ve Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi ile devam edecek.



Etkinlik, 21 Kasım'da Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde sahnelenecek "Carmen" operasıyla sona erecek.

