Toç Bir-Sen'in Denizli Şube Başkanı Hakan Bolat oldu
Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Denizli Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Tarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Denizli Şubesi 5. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.
Bir oteldeki genel kurulda, gelir ve gider raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından seçime geçildi.
Tek liste ile gidilen seçimde şube başkanlığı görevine Hakan Bolat seçildi.
Bolat, teşkilatın çalışmalarını daha ileriye taşımak için mücadele edeceklerini belirtti.
Genel kurula Tarım ve Orman İl Müdürü Nevzat Zayim, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.
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