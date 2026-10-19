Toç Bir-Sen'in Denizli Şube Başkanı Hakan Bolat oldu

Genel kurula Tarım ve Orman İl Müdürü Nevzat Zayim, Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle, AK Parti İl Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.

Bolat, teşkilatın çalışmalarını daha ileriye taşımak için mücadele edeceklerini belirtti.

Bir oteldeki genel kurulda, gelir ve gider raporlarının okunup ibra edilmesinin ardından​​​​​​​ seçime geçildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.