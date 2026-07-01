Uzmanından yaz aylarında güneş ışınlarına karşı uyarı

Pamukkale Üniversitesi Hastaneleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Metin, yaz aylarında güneş ışınlarının etkisinin arttığını, uzun süre ve bilinçsiz maruziyetin cilt sağlığı açısından ciddi riskler oluşturduğunu söyledi.





Metin AA muhabirine ultraviyole (UV) ışınlarının ciltte erken yaşlanma, leke oluşumu ve cilt kanserine kadar uzanabilen sorunlara yol açabileceğini ifade etti.



Güneş ışınlarının en yoğun olduğu 10.00-16.00 saatlerinde mümkün olduğunca doğrudan güneşe çıkılmaması gerektiğini kaydeden Metin, dışarıda bulunulması gerekiyorsa gölge alanların tercih edilmesini, açık renk ve sık dokunmuş giysiler giyilmesini, şapka ve UV korumalı güneş gözlüğü kullanılmasını tavsiye etti.





Metin, güneş koruyucu ürünlerin doğru kullanılması gerektiğinin altını çizerek, "En az SPF 30 koruma faktörlü ürünlerin güneşe çıkmadan 15-20 dakika önce uygulanması gerekiyor. Koruyucuların etkisi yaklaşık 2-3 saat sürdüğünden terleme, yüzme veya yüzün silinmesi halinde yeniden uygulanmasının gereklidir." dedi.



