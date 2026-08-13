Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Denizli Haberleri Yukatel Denizli Basket, Sırp oyuncu Marko Pecarski'yi kadrosuna kattı

        Yukatel Denizli Basket, Sırp oyuncu Marko Pecarski'yi kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, eski oyuncusu Marko Pecarski'yi transfer etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2026 - 14:11 Güncelleme:
        Yukatel Denizli Basket, Sırp oyuncu Marko Pecarski'yi kadrosuna kattı

        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Denizli Basket, eski oyuncusu Marko Pecarski'yi transfer etti.

        Kulübün açıklamasına göre yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 26 yaşındaki Sırp oyuncu Marko Pecarski ile sözleşme imzalandı.

        Geçen sezon AEK'te forma giyen Pecarski, özellikle pota altındaki etkinliği ve ribauntlarıyla dikkati çekiyor.

        2023-2024 sezonunda da Denizli ekibinde yer alan Marko Pecarski, 24 müsabakada maç başına 25,1 dakika süre aldı.

        Sırp basketbolcu, bu süreçte 11,1 sayı, 5,6 ribaunt​​​​​​​​​​​​​​ ve 0,8 asist ortalamaları yakalarken, üç sayılık atışlarda ise yüzde 41 isabet oranına ulaştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Denizli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Denizli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        2 suç örgütü lideri Türkiye'ye getirildi
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Türkiye'nin vergi rekortmenleri açıklandı
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Yabancılar en çok hangi ilden konut aldı?
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        Gezi teknesi yandı, 115 yolcu suya atladı!
        ABD uçak gemisinde kriz
        ABD uçak gemisinde kriz
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        İspanya Süper Kupası resmen İstanbul'da!
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        "Adaletin önünde zaman aşınır, hakikat aşınmaz"
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Okan Buruk'tan kadro kararı!
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Mabel Matiz'e müstehcenlik soruşturması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Faruk Turgut'tan 'Kızılcık Şerbeti' açıklaması
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        Alihan Kuriş dahil 49 gözaltı
        G.Saray açılışları seviyor!
        G.Saray açılışları seviyor!
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        MSB'den Terörsüz Türkiye açıklaması
        "Evet" dedi
        "Evet" dedi
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        2500 yılındaki İstanbul böyle görünecek
        Sitem etti
        Sitem etti
        İlk kez konuştu
        İlk kez konuştu
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        TCMB enflasyon tahminini revize etti
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Yıldız Tilbe çok sinirlendi
        Kartal tur için sahada!
        Kartal tur için sahada!

        Benzer Haberler

        2 gündür kayıp olarak aranan adam aracında ölü bulundu
        2 gündür kayıp olarak aranan adam aracında ölü bulundu
        Denizli İdmanyurdu'nda Alperen imzaladı
        Denizli İdmanyurdu'nda Alperen imzaladı
        Merkez Kütüphane'nin zengin koleksiyonu okuyucularla buluşuyor Tadilatı tam...
        Merkez Kütüphane'nin zengin koleksiyonu okuyucularla buluşuyor Tadilatı tam...
        Denizli Büyükşehir Belediyesinden barınak iddialarına suç duyurusu
        Denizli Büyükşehir Belediyesinden barınak iddialarına suç duyurusu
        Çivril'de nilüfer turunun sürprizi: Nadir görülen kartal kameraya yakalandı
        Çivril'de nilüfer turunun sürprizi: Nadir görülen kartal kameraya yakalandı
        Denizli Büyükşehirden Çivril'de açık hava sineması keyfi
        Denizli Büyükşehirden Çivril'de açık hava sineması keyfi