Yukatel Denizli Basket, Sırp oyuncu Marko Pecarski'yi kadrosuna kattı

Sırp basketbolcu, bu süreçte 11,1 sayı, 5,6 ribaunt​​​​​​​​​​​​​​ ve 0,8 asist ortalamaları yakalarken, üç sayılık atışlarda ise yüzde 41 isabet oranına ulaştı.

Kulübün açıklamasına göre yeni sezon kadro yapılanması kapsamında 26 yaşındaki Sırp oyuncu Marko Pecarski ile sözleşme imzalandı.

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