Amed Sportif Faaliyetler kalecisi Veysel Sapan, kamptan ayrıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler'in kalecisi Veysel Sapan, transfer görüşmeleri için kulübün Burdur kampından ayrıldığını duyurdu. Sapan, açıklamasında, "Bugün yönetim kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, kendime kulüp bulmam yönündeki talep tarafıma iletildi. Bu kapsamda, 15 Ağustos tarihine kadar transfer görüşmeleri yapabilmem adına izin talebinde bulundum ve kamp çalışmalarından ayrıldım. Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına bu açıklamayı yapma gereği duydum." ifadelerini kullandı.

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