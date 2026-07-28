Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, sezon hazırlıklarına Burdur kampında devam etti. Kulübün açıklamasına göre, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel Spor Tesisleri'ndeke kampta yeşil-kırmızılı ekip, güne salonda kuvvet ve aktivasyon çalışmasıyla başladı. Teknik direktör Besnik Hasi yönetimindeki antrenmanda futbolcular pas, topa sahip olma, duran top organizasyonları ve atletik koşu çalışmaları yaptı. Antrenman, çift kale maçla sona erdi.

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