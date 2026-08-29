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        Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2026 - 22:14 Güncelleme:
        Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Amed Sportif Faaliyetler, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk edeceği Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam etti.

        Yeşil-kırmızılı ekip, teknik direktör Besnik Hasi yönetiminde Şehmus Özer Tesisleri'nde antrenman yaptı.

        Salonda ısınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular, atletik koşu ve topla çalışmalar gerçekleştirdi. Antrenman, çift kale maçla tamamlandı.

        Amed Sportif Faaliyetler, Trabzonspor karşılaşması öncesi son antrenmanını yarın yapacak.

        Amed Sportif Faaliyetler ile Trabzonspor, 31 Ağustos Pazartesi günü saat 21.30'da Diyarbakır Stadı'nda karşılaşacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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