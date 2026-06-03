Amed Sportif Faaliyetler'de sportif direktörlüğe Serkan Reçber getirildi

Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde sportif direktörlük görevine Serkan Reçber'in getirildiği duyuruldu.



Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında, futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

