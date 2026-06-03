Amed Sportif Faaliyetler'de sportif direktörlüğe Serkan Reçber getirildi
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde sportif direktörlük görevine Serkan Reçber'in getirildiği duyuruldu.
Amed Sportif Faaliyetler Kulübünde sportif direktörlük görevine Serkan Reçber'in getirildiği duyuruldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, 2026-2027 sezonu sportif yapılanması kapsamında, futbol bilgisi, tecrübesi ve vizyonuyla futbol camiasında önemli bir yere sahip olan Serkan Reçber ile sportif direktörlük görevi için anlaşma sağlamıştır. Kendisine Amedspor ailemize hoş geldin diyor, yeni görevinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.