Çermik'te Muhtarlar Günü kutlandı
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Giriş: 19.10.2026 - 08:16 Güncelleme:
Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk büstüne çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Çermik Muhtarlar Derneği Başkanı Fadıl Şeker, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.
Törene, Çermik Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ve muhtarlar katıldı.
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