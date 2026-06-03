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        Dicle Üniversitesi ABD'de düzenlenen NAFSA 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katıldı

        Dicle Üniversitesi, (DÜ), ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi ABD'de düzenlenen NAFSA 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katıldı

        Dicle Üniversitesi, (DÜ), ABD'nin Florida eyaletine bağlı Orlando şehrinde düzenlenen Uluslararası Eğitimciler Birliği (NAFSA) 2026 Uluslararası Eğitim Fuarı'na katıldığını bildirdi.


        Üniversiteden yapılan açıklamada, üniversitenin geleceği için önem taşıyan projeler için yurt içinde ve dışında önemli temaslar gerçekleştirdiği belirtildi.

        ABD'deki fuara 100'den fazla ülkeden gelen akademisyenler, öğrenciler ve uluslararası eğitim profesyonellerin yer aldığı ifade edilen açıklamada, fuarda Dicle Üniversitesini, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Siraç Özerdem ve Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Osman Solmaz'ın temsil ettiği kaydedildi.


        Açıklamada, heyetin, üniversiteyi fuarda tanıttığı ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen üniversitelerle iş birliği olanaklarını görüştüğü bildirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen DÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özerdem, uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında, öğrenci ve akademik personel hareketliliği, ortak araştırma projeleri ve akademik değişim programları başta olmak üzere farklı ülkelerden yükseköğretim kurumlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdiklerini dile getirdi.


        Özerdem, şunları kaydetti:

        "Orta ve uzun vadeli ortak projelerimizi geliştirmek amacıyla dünyanın birçok önemli üniversitesinin temsilcisiyle yapıcı temaslarda bulunduk. Uluslararası paydaşlarımızla görüşmeler yapmanın yanı sıra yeni iş birliği fırsatları için de görüşmeler gerçekleştirdik. Fuar bizim için son derece verimli geçti." diye konuştu.

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        Galeri
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