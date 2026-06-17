Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Dicle Üniversitesi "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı

        Dicle Üniversitesi "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen proje kapsamında "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı

        Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen proje kapsamında "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen ödül töreninde, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a unvan belgesi YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından verildi.

        Törende konuşan Eronat, elde edilen unvanın hem öğrenciler hem de üniversite personeli için sağlıklı yaşam kültürünü güçlendiren önemli bir adım olduğunu ifade etti.

        Eronat, kampüs genelinde sporu yaygınlaştıran ve yaşam kalitesini artıran uygulamaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        3 il başkanlığı feshedildi
        3 il başkanlığı feshedildi
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        1 hafta önce oğlu doğmuştu... Kazada yaralanan görme engelli öğretmen hayatını kaybetti
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Seferihisar Belediyesi'ne 6 gözaltı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kıvanç, Zayn ile buluştu
        Kıvanç, Zayn ile buluştu

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da "şehriye kesme" geleneği yaşatılıyor
        Diyarbakır'da "şehriye kesme" geleneği yaşatılıyor
        DTSO: ''Sur'un geleceği ortak akılla inşa edilmelidir''
        DTSO: ''Sur'un geleceği ortak akılla inşa edilmelidir''
        Öğrenciler aileleriyle birlikte piknik yaptı
        Öğrenciler aileleriyle birlikte piknik yaptı
        Diyarbakır'da 500 bin Çin karanfili üretildi, çiçekler toprakla buluştu
        Diyarbakır'da 500 bin Çin karanfili üretildi, çiçekler toprakla buluştu
        Hastalanan buzağısını veterinere götürürken kamyonetten düşürdü, her yerde...
        Hastalanan buzağısını veterinere götürürken kamyonetten düşürdü, her yerde...
        Avrupa Demokratlar Birliği heyetinden Çermik temasları
        Avrupa Demokratlar Birliği heyetinden Çermik temasları