Dicle Üniversitesi "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen proje kapsamında "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı.
Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi (DÜ), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen proje kapsamında "Spor Dostu Kampüs" unvanı almaya hak kazandı.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinde düzenlenen ödül töreninde, DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat'a unvan belgesi YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar tarafından verildi.
Törende konuşan Eronat, elde edilen unvanın hem öğrenciler hem de üniversite personeli için sağlıklı yaşam kültürünü güçlendiren önemli bir adım olduğunu ifade etti.
Eronat, kampüs genelinde sporu yaygınlaştıran ve yaşam kalitesini artıran uygulamaları kararlılıkla sürdüreceklerini belirtti.
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