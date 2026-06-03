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        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Aritmi Merkezi'nde çok sayıda çocuk sağlığına kavuştu

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Aritmi Merkezi'nde tedavi gören çok sayıda çocuk sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 17:10 Güncelleme:
        Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Aritmi Merkezi'nde çok sayıda çocuk sağlığına kavuştu

        Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Aritmi Merkezi'nde tedavi gören çok sayıda çocuk sağlığına kavuştu.


        Üniversiteden yapılan açıklamada, merkezin 2023 yılından itibaren hizmet vermeye başladığı anımsatıldı.


        Açıklamada, "Merkez, ileri düzey tanı ve tedavi yöntemleriyle 3 yılda 250 çocuğu sağlığına kavuşturdu. Bu sayede hem çocukların hem de ailelerinin yüzü artık gülüyor." ifadeleri kullanıldı.


        Açıklamada görüşlerine yer verilen Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Türe, erken tanı ve doğru tedavi ile ritim bozukluklarının büyük oranda kalıcı olarak giderilebildiğini vurguladı.

        Türe, "Elektrofizyolojik çalışmalar sayesinde ritim bozukluğunun kaynağını tespit edip aynı seansta tedavi edebiliyoruz. Böylece çocuklarımız sağlıklı bir yaşam sürdürebiliyor." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

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