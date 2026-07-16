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        Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okutuldu

        Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2026 - 09:15 Güncelleme:
        Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de mevlit okutuldu

        Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mevlit okutuldu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünce, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında, aziz vatan uğruna canlarını feda eden kahraman şehitlerin ruhlarına ithafen, öğle namazı öncesi Kur'an kursu öğrencileri tarafından Hatm-i Şerif ve Mevlid-i Şerif okundu, dualar edildi.

        Öğle namazı sonrası Vakıflar Bölge Müdürlüğünce Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de 12 camide 17 bin 500 kişiye lokum ikramında bulunuldu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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