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        Diyarbakır ve çevre illerde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlanıyor

        Diyarbakır, Batman, Siirt, Elazığ, Mardin, Bingöl ve Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2026 - 13:48 Güncelleme:
        Diyarbakır ve çevre illerde Büyük Zafer'in 104. yılı kutlanıyor

        Diyarbakır, Batman, Siirt, Elazığ, Mardin, Bingöl ve Şırnak'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

        Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Anıt Park'ta düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Murat Zorluoğlu, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hakkı Kaya, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Daha sonra Vali Zorluoğlu makamında tebrikleri kabul etti.

        Valilik önünde süren törende Vali Zorluoğlu ve Tümgeneral Kılıç, halkı selamladı.

        Törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı, şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösterisi ve bando ekibi müzik dinletisi sunuldu.

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        Birliklerin geçişiyle sona eren törene, 8. Ana Jet Üs Komutanı Tuğgeneral Burak Özan, Cumhuriyet Başsavcısı Erdal Kuruçay, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kurumlarının, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

        - Batman

        Batman Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Turgut Özal Bulvarı'nda devam eden programda, Vali Ekrem Canalp ile Garnizon Komutanı ve Batman 14. İnsansız Uçak Sistemleri (İUS) Üs Komutanı Tuğgeneral Serkan Erişir, halkı selamladı.

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        Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı, öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Program, birliklerin geçişiyle sona erdi.

        Törene, AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Barış Arıduru, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

        - Siirt

        Siirt'te Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

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        Vali Kemal Kızılkaya'nın makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etmesinin ardından Garnizon Komutanlığı Şehitliği ziyaret edildi, şehitlerin kabirlerine gül bırakıldı.

        Vali Kızılkaya, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda devam eden törende katılımcıları selamladı.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, halk oyunları ekibi gösteri sundu.

        Tekvando gösterisinin ardından tören birliklerin geçişiyle sona erdi.

        Törene, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, Garnizon Komutanı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı Taktik Elektronik Harp Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Çatak, Siirt Cumhuriyet Başsavcı Vekili Gökhan Feyzoğlu, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Şındak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, AK Parti İl Başkanı Abdulhekim Gider, MHP İl Başkanı Cengizhan Tükenmez, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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        - Elazığ

        Elazığ'da kutlamalar, Vali Numan Hatipoğlu'nun makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etmesiyle başladı.

        Daha sonra Yakup Kılıç Spor Salonu'nda devam eden programda Vali Hatipoğlu ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, katılımcıları selamladı.

        Törende, mehteran takımı ve halk oyunları ekibi gösteri sundu, şiirler okundu.

        Törene, AK Parti Elazığ Milletvekili Erol Keleş, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Ümit Durmaz, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Alpaslan Doğan, İl Emniyet Müdürü Aydın Karan, kamu kurumlarının, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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        - Mardin

        Mardin Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Vali Tuncay Akkoyun, daha sonra makamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla tebrikleri kabul etti.

        15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda devam eden törende, Vali Akkoyun halkı selamladı.

        Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

        Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı törende, şiirler okundu, halk oyunları ekibi gösteri sundu, dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Birliklerin geçişiyle sona eren törene, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Bahar Kalkanı, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, vali yardımcıları, kaymakamlar, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

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        - Bingöl

        Bingöl Valiliği önünde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk büstüne çelenk sunuldu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajının okunmasının ardından 49. Tugay Komutanlığı'nda görevli Üsteğmen Aytekin Karpuz, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

        Ardından Vali Cahit Çelik, makamında tebrikleri kabul etti.

        Törene, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Cumhuriyet Başsavcısı Uğur Akın, Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Çelik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Sabri Küyük, İl Emniyet Müdürü Beyti Kalaycı, askeri erkan, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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        - Şırnak

        Şırnak Valiliği bahçesinde düzenlenen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu, Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Ardından Vali Birol Ekici, makamında tebrikleri kabul etti.

        Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden törende Vali Birol Ekici, 23. Jandarma Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Hakan Tunç ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka, araçla katılımcıları selamladı.

        Törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlama mesajı okundu.

        Burada konuşan Vali Ekici, zaferin 104. yılını gurur ve onurla kutladıklarını belirterek, Terörsüz Türkiye sürecinin önemine değindi.

        Binbaşı Tunay Güner de günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

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        Törende, öğrenciler şiirler okudu, judo gösterisi yapıldı.

        Birliklerin geçişiyle sona eren törene, Cumhuriyet Başsavcısı Yusuf Canik, Şırnak Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Eyyuboğlu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Zafer Tombul, İl Emniyet Müdürü Volkan Sazak, kurumların, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

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