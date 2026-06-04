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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen, sürücünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2026 - 00:05 Güncelleme:
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        Diyarbakır'da 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde hafif ticari araca düzenlenen, sürücünün hayatını kaybettiği, eşinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

        Ergani Cumhuriyet Başsavcılığınca, 31 Mayıs'ta kırsal Çukurdere Mahallesi mevkisinde hafif ticari araca düzenlenen, sürücüsü Hüseyin Ş'nin (51) hayatını kaybettiği, eşi S.Ş'nin ise yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Z.Ş. (59), Z.Ş. (30), S.Ş. (27) ile M.Y'nin (40) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.Ş, Z.Ş. ile S.Ş. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlıların, saldırıya uğrayan araçtaki kişilerle arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları öğrenilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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