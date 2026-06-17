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        Diyarbakır'da 12 bin 174 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde, 12 bin 174 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.06.2026 - 08:00 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 12 bin 174 kök Hint keneviri ele geçirildi

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesindeki Hevsel Bahçeleri'nde, 12 bin 174 kök Hint keneviri ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Dicle Nehri kenarındaki UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Hevsel Bahçeleri'nde, yasa dışı Hint kenevirinin tespiti ve imhasına yönelik operasyon düzenlendi.

        Özel Harekat, Havacılık Şube Müdürlüğü ile diğer birimlerin de destek verdiği operasyonda 23 farklı alanda çalışma yürütüldü.

        Operasyona, arama tarama çalışmaları boyunca polis helikopteri ve dron havadan destek verdi.

        Operasyonda, ele geçirilen 12 bin 174 kök Hint kenevir bitkisi sökülerek imha edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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