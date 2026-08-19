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        Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.08.2026 - 17:16 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Mezopotamya Mahallesi Mastfroş Caddesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

        Kazada, 2 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Rojda D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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