Diyarbakır'da 2 otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Rojda D. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mezopotamya Mahallesi Mastfroş Caddesi'nde sürücülerinin isimleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.

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