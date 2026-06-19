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        Diyarbakır'da 2 yılda 10 bin 143 öğrenci suyun kullanımı konusunda bilinçlendirildi

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Su Elçileri Projesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 14:19 Güncelleme:
        Diyarbakır'da 2 yılda 10 bin 143 öğrenci suyun kullanımı konusunda bilinçlendirildi

        Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen Su Elçileri Projesi'nin 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapanış etkinliği gerçekleştirildi.

        DİSKİ Genel Müdürlüğü İçmesuyu Arıtma Tesisi'nde düzenlenen etkinliğe katılan öğrenciler, içme suyunun kaynaktan abonelere ulaştırılmasına kadar geçen süreç hakkında bilgi aldı.

        Yıl boyunca okullarda verilen eğitimlerin ardından düzenlenen kapanış programında öğrenciler, tesisi gezerek suyun arıtılma aşamalarını yerinde inceleme fırsatı buldu.

        Su tasarrufu, su döngüsü ve iklim değişikliğinin su kaynakları üzerindeki etkilerine ilişkin farkındalık oluşturmayı amaçlayan proje kapsamında öğrencilere çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

        Projenin ilk uygulaması 2024-2025 eğitim öğretim yılında 18 okulda 1531 öğrenciyle gerçekleştirildi, 2025-2026 eğitim öğretim yılında ise 120 okulda 8 bin 612 öğrenciye ulaşıldı.

        2 yılda 138 okulda 10 bin 143 öğrenci "Su Elçisi" sertifikası almaya hak kazandı.

        Etkinlikte konuşan DİSKİ Genel Müdürü Mehmet Şerifoğlu, projenin bu eğitim öğretim yılı itibarıyla tamamlandığını, gelecek yıllarda daha kapsamlı ve verimli şekilde sürdürülmesinin hedeflendiğini söyledi.

        Bugüne kadar 10 binden fazla öğrenciye ulaştıklarını belirten Şerifoğlu, "Bu şehirde artık 10 binin üzerinde küçük yaşta su elçimiz var. Bu projeyle çocuklarda su bilincini geliştirmeyi amaçladık. Suyun nasıl korunması gerektiğini, nasıl kullanılması gerektiğini ve bu bilincin çevreleriyle nasıl paylaşılacağını anlattık. Bunun en doğru yolunun da çocuklarla buluşmak olduğuna inandık." dedi.

        Öğrenciler aracılığıyla ailelerde de farkındalık oluştuğunu ifade eden Şerifoğlu, şunları kaydetti:

        "Her bir öğrencimize 'Su Elçisi' sertifikası verdik. Evlerinde çocuklarla yaşayan aileler de onların uyarılarıyla su konusunda daha duyarlı olmaya başladı. Amacımız da buydu. Çocuklarımızın suyun değerini öğrenmesini ve bu bilinci çevrelerine aktarmasını istedik. Onlara suyun kaynağından arıtma tesisine kadar geçen tüm süreci anlattık. Buradaki temel hedefimiz, toplumun tamamında suyun değeri konusunda farkındalık oluşturmaktı. Değerini bildiğimiz bir kaynağı nasıl kullanmamız gerektiğinin de farkına varırız."

        2. Etap İçmesuyu Arıtma Tesisi Projesi'nde çalışmaların sürdüğünü bildiren Şerifoğlu, projenin tamamlanmasıyla kentin yaklaşık 50 yıllık içme suyu ihtiyacının karşılanacağı bilgisini verdi.

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