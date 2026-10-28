Diyarbakır'da 59 bin kök kenevir ile 109 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Diyarbakır'da 59 bin 221 adet kök kenevir ile 109 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 24 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Diyarbakır'da 59 bin 221 adet kök kenevir ile 109 kilo uyuşturucu ele geçirilirken, 24 şüpheliye yasal işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, ilimiz ve ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik Jandarma sorumluluk sahasında icra edilen operasyonlarda; 62 olay meydana gelmiş, 24 şüpheli hakkında yasal işlem yapılmıştır. Yapılan operasyonlar neticesinde; 59 bin 221 kök kenevir/skunk, 72 kilo skunk maddesi, 37 kilo esrar maddesi, 15 adet uyuşturucu hap ve 10 gram metamfetamin ele geçirilmiştir" denildi.
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