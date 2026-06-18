Diyarbakır'da ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında ağaçlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Kırsal Kıyı Mahallesi'nde, öğlen saatlerinde meşe ağaçlarının bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 15 personel, 2 arazöz ve 1 yangına ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekiplerinin desteğiyle yangına müdahale ediliyor.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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