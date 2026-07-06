Diyarbakır'da ani kalp durması vakalarına ilk müdahale için kullanılacak cihazlar meydanlara yerleştirildi
Diyarbakır'da, ani kalp durması vakalarına ilk müdahale için kullanılacak cihazlar kentin 3 noktasına yerleştirildi.
Diyarbakır'da, ani kalp durması vakalarına ilk müdahale için kullanılacak cihazlar kentin 3 noktasına yerleştirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kentte insan yoğunluğunun en fazla olduğu 3 kritik noktaya yerli üretim Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazlarının yerleştirildiği belirtildi.
Sağlık Bakanlığı ve ASELSAN iş birliğiyle Türk mühendisler tarafından yerli imkanlarla üretilen OED cihazların ani kalp durması yaşayan hastalara sağlık personeli vakaya ulaşıncaya kadar geçen sürede müdahale edilmesini sağladığını kaydeden açıklamada, sesli komutlarla kullanıcıyı yönlendirme özelliğine sahip cihazların ilk yardım eğitimi olmayan vatandaşlar tarafından da kolayca kullanılabileceği ifade edildi.
Açıklamada, "Ani kalp durmalarında ilk dakikaların hayati önem taşıyor. Temel yaşam desteğiyle birlikte gerektiğinde otomatik olarak şok uygulayabilen bu cihazlar, hastaların yaşama tutunma şansını önemli ölçüde artırıyor. Uygulama, erken müdahale, ölüm riskini azaltmanın yanı sıra oksijensizliğe bağlı kalıcı nörolojik hasarların da önüne geçiyor." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, projenin ilk etabında cihazlar, merkez Kayapınar ilçesindeki Park 75, Yenişehir ilçesindeki Anıtpark (Valilik karşısı), Sur ilçesindeki Mar Petyun Keldani Kilisesi karşısına yerleştirildiği bildirildi.
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