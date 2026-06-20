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        Diyarbakır'da bir genç tartıştığı babasını tabancayla öldürdü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.06.2026 - 14:50 Güncelleme:
        Diyarbakır'da bir genç tartıştığı babasını tabancayla öldürdü

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde tartıştığı oğlu tarafından tabancayla vurulan baba hayatını kaybetti.

        Kırsal Ağaçsever Mahallesi'nde dün, M.D. (33) ile babası N.D. (63) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.D, tabancayla ateş ettiği babasını ağır yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Yaralı N.D. ambulansla kaldırıldığı Çınar Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Olayın ardından kaçan M.D'nin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.






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