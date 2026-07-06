Diyarbakır'da bir kişi su kuyusunda ölü bulundu

Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde 55 yaşındaki kişi, su kuyusunda ölü bulundu. Kırsal Akçaörten Mahallesi'nde yaşayan Cuma A'dan haber alamayan yakınları, evin çevresinde onu aramaya başladı. Bir süre sonra Cuma A'yı evinin önünde içinde su bulunan yaklaşık 4 metre derinliğindeki kuyuda bulan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, çevredekilerin yardımıyla kuyudan çıkarılan Cuma A'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

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