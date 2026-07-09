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        Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2026 - 13:29 Güncelleme:
        Diyarbakır'da bir kişinin öldüğü silahlı saldırıya ilişkin yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

        Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde bir kişinin otomobilinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

        Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, önceki gün eski Mardin yolundaki bir kafenin önünde otomobilinin önü kesilerek silahlı saldırıya uğrayan M.İ'nin ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanan C.K, D.K. ve A.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, D.K. ve A.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Merkez Sur ilçesi eski Mardin yolundaki bir kafenin önünde otomobilinin önü kesilen M.İ. silahlı saldırıda ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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