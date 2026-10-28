Diyarbakır'da çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 110 kişi yakalandı.

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan 'asayiş ve diğer suçlardan aranan' kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyonlar icra edildiği belirtildi. Açıklamada, aralarında kasten öldürme, bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık, rüşvet vermek suçlarından haklarında 2 yıl 6 ay ila 20 yıl arasında hapis cezası bulunan toplam 110 kişinin yakalanarak adli makamlara sevk edildiği kaydedildi.