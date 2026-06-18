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        Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2026 - 16:16 Güncelleme:
        Diyarbakır'da çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor

        Diyarbakır'ın Çınar ilçesi kırsalında çıkan anız ve örtü yangınına müdahale ediliyor.

        Kırsal Ballıbaba Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle anız ve örtü yangını çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğünden 10 personel ve 2 arazöz, 1 yangına ilk müdahale aracı ile bazı belediyelerin itfaiye ekipleri, jandarma personeli ve mahalle sakinleri yangına müdahale ediyor.

        Yerleşim yerinden uzak olduğu bildirilen yangının kontrol altına alınması için ekiplerin çalışması sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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