Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Diyarbakır'da, trafik polisleri tarafından dron destekli "yaya geçidi" denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.06.2026 - 23:27 Güncelleme:
        Diyarbakır'da dron destekli trafik denetimi yapıldı

        Diyarbakır'da, trafik polisleri tarafından dron destekli "yaya geçidi" denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, karayollarında yayaların güvenliğini sağlamak amacıyla Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce, şehrin farklı noktalarında Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS), insansız hava araçları ve trafik ekipleri aracılığıyla "yayalara yol vermeyen araçlara yönelik" denetim gerçekleştirildiği belirtildi.

        "Yaya önceliği kırmızı çizgimizdir" ifadesinin yer aldığı paylaşımda, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin güvenli bir trafik akışının sağlanması adına kararlılıkla ve aralıksız olarak devam edeceği kaydedildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD gruptan çıkmayı garantiledi!
        ABD gruptan çıkmayı garantiledi!
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        ABD Başkanı Trump: Türkiye'yi ziyaret edeceğim
        Kafasına taşla vurularak öldürülmüş!
        Kafasına taşla vurularak öldürülmüş!
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Bakan Bolat açıkladı: Almanya'dan vize konusunda kritik adım
        Şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Şampiyon Fenerbahçe Beko!
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Hattında metro raydan çıktı
        Meloni'den Trump'a tepki
        Meloni'den Trump'a tepki
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        "İstanbul'un eziyete dönüşmüş trafiğini çözeceğiz"
        'Arınmadan korkuyorlar'
        'Arınmadan korkuyorlar'
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        Haziran serin rüzgarlarla ilerliyor
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        20 milyonluk husumet! 2 kişi hayatını kaybetti
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        İsrail ve Hizbullah anlaştı
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Kurtarılan Erhan Karaal'ın kaçırılmasında "İhale ver" iddiası!
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Yeni boşanmışlardı, bahçede cesetleri bulundu
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        Bakanlıktan YKS tedbiri! Milli maç için dev ekran organizasyonları iptal
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        12. Yargı Paketi gelecek hafta Meclis’te
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Milliler galibiyet için sahaya çıkıyor!
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        Ölümünde "maymun ısırığı" şüphesi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Diyarbakır'da yayalara yol vermeyen araçlara denetim
        Diyarbakır'da yayalara yol vermeyen araçlara denetim
        Halı sahada çıkan kavga 3 ile sıçradı: 13 yaralı
        Halı sahada çıkan kavga 3 ile sıçradı: 13 yaralı
        Çermik kuruyemiş pazarına yoğun ilgi
        Çermik kuruyemiş pazarına yoğun ilgi
        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü
        Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde çıkan örtü yangını söndürüldü
        Diyarbakır'da bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı
        Diyarbakır'da bir evden 3 kamyon çöp çıkartıldı
        Diyarbakır'da faciadan dönüldü
        Diyarbakır'da faciadan dönüldü