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        Diyarbakır'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Diyarbakır'da eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 13:35 Güncelleme:
        Diyarbakır'da eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

        Diyarbakır'da eşini tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık, "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

        Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu sanık Abdulvahap A, maktul Dilan A'nın ailesinin avukatı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile sanık avukatı hazır bulundu.

        Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaada, sanığın cezalandırılması yönünde görüş bildirdi.

        Sanık Abdulvahap A, savunmasında suçlamaları kabul etmeyerek, "Ben eşimin ardından Diyarbakır'a geldim. Eşim yaklaşık 5 aydır Diyarbakır'daydı. Hiçbir zaman şiddet uygulamadım, tokat dahi atmadım. Eşime boşanacağımızı söylemiştim, daha sonra ailelere de söyledim. Keşke boşanacağımızı söylemeseydim. Pişmanım." dedi.

        Maktul Dilan A'nın ailesinin avukatı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

        Sanık avukatı ise müvekkilinin suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığını savunarak beraatine karar verilmesini istedi.

        Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Abdulvahap A'yı "eşe ve kadına karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etti.

        Heyet ayrıca sanığı, "ruhsatsız tabanca bulundurma" suçundan 2 yıl hapis cezasına çarptırdı.

        - Olay

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesi Mevlana Halit Mahallesi'ndeki evinde 31 Mart 2025'te Dilan A'nın tabancayla öldürülmesine ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında eşi Abdulvahap A. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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