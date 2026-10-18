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        Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" kapsamında 48 lezzet noktası belirlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi'yle kentte 48 adres belirlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.10.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Kültür Yolu Festivali" kapsamında 48 lezzet noktası belirlendi

        Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen "Diyarbakır Kültür Yolu Festivali" kapsamında Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından yürütülen Lezzet Noktası Projesi'yle kentte 48 adres belirlendi.

        Bakanlıkça düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivallerinin 22. durağı olan Diyarbakır Kültür Yolu Festivali, her yaşa hitap eden çeşitli kültür, sanat ve eğlence etkinlikleriyle sürüyor.

        Festival kapsamında TGA tarafından Lezzet Noktası Projesi yürütüldü.

        Proje kapsamında yapılan çalışmalarla kentte 48 adres belirlendi. Bu adresler belirlenirken tanınmış şefler ve gastronomi dünyasının önemli isimleri bir araya getirildi.

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        Projeyle yerel işletmelerin görünürlüğü artırılıyor ve ziyaretçilere de kentin gastronomi duraklarını keşfetme imkanı sunuluyor.

        Proje kapsamında düzenlenen programda, BigChefs Kurucu Ortağı Gamze Cizreli ve Michelin Rehberi'nde yer alan şef Mahir Nazlıcan ev sahipliği yaptı.

        Michelin Rehberi'nde yer alan şef Ömür Akkor ve şef Çiğdem Seferoğlu ile Michelin Dubai Rehberi'nde yer alan şef Erşan Yılmaz'ın yanı sıra şef Burcu Önal, şef Gökhan Ali Çamkerten ve şef Emre Murat da konuklar arasında yer aldı.

        Gastronomi yazarları Ebru Erke, Müge Akgün ve Emine Tunadan ile yazar ve yemek kültürü araştırmacısı Silva Özyerli de programda kentin zengin mutfak kültürünü keşfeden isimler arasında bulundu.

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        Gamze Cizreli, Diyarbakır mutfağını çevre illerden ayıran en önemli özelliğin ekşi kullanımı olduğunu belirtti.

        Tane sumağın suda bekletilmesiyle elde edilen sumak ekşisinin meftunelerden dolma ve salata soslarına kadar pek çok yemekte kullanıldığını ifade eden Cizreli, vişne salçasının da mutfağın sıra dışı tatlarından biri olduğuna dikkati çekti.

        Diyarbakır'a ilk kez gelenlere özel Karacadağ pirinci, baharatlı kıyma ve bademle hazırlanan duvaklı pilavı listenin ilk sırasına koyan Cizreli, ardından sumak ekşisi, patlıcan, sarımsak ve kuzu etiyle pişirilen patlıcan meftunesini önererek, finalde ise cevizli burma kadayıfı tavsiye etti.

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        Cizreli, Diyarbakır mutfağının yalnızca kebap ve ızgaradan ibaret olmadığını, fırın yemeklerinin de önemli bir yer tuttuğunu vurguladı.

        Lezzet Noktası Projesi'nin 48 adres üzerinden kentin az bilinen yemeklerini daha görünür hale getireceğini belirten Cizreli, işletmecilerle yapılan buluşmaların bu tariflerin hikayelerini de gün yüzüne çıkardığını ifade etti.

        Şef Mahir Nazlıcan da kabak meftunesi, kaburga dolması ve ezme güveci önerdi.

        Sumak ekşisi ve çiğ sarımsakla servis edilen kabak meftunesinin kendine özgü lezzetine vurgu yapan Nazlıcan, kaburga dolmasının ise Diyarbakır reyhanı ve Karacadağ pirinciyle hazırlanan özel bir ev yemeği olduğunu anlattı.

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        Nazlıcan, projenin en önemli katkılarından birinin ziyaretçilerin her yerde kolayca karşılaşamayacağı tencere yemeklerini keşfetmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

        Kadın kooperatifleri ve işletmeler de kentin lezzetleri hakkında bilgi vererek, projenin kentin tanıtılmasına katkı sunduğunu belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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