Diyarbakır'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Diyarbakır-Mardin kara yolunun kırsal Toraman Mahallesi mevkisinde H.E'nin kullandığı 34 PYA 844 plakalı otomobil ile A.K. yönetimindeki 34 GMR 390 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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