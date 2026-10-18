Diyarbakır'da otomobilin motor kısmında doğan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen kedi yavruları, karton kutuya konularak güvenli bir alana taşındı.

Araçta inceleme yapan ekipler, sesin motor kısmından geldiğini belirledi. Motor kısmında bir kedinin doğum yaptığını tespit eden ekipler, kedi yavrularını bulundukları yerden çıkardı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.