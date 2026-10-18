Diyarbakır'da otomobilin motor kısmında doğan kedi yavruları itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir otomobilin motor bölümünde doğum yapan kedinin yavrularını itfaiye ekipleri çıkardı.
Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bir otomobilin motor bölümünde doğum yapan kedinin yavrularını itfaiye ekipleri çıkardı.
Aziziye Mahallesi'nde park halindeki otomobilden kedilerin sesini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Araçta inceleme yapan ekipler, sesin motor kısmından geldiğini belirledi. Motor kısmında bir kedinin doğum yaptığını tespit eden ekipler, kedi yavrularını bulundukları yerden çıkardı.
Sağlık durumlarının iyi olduğu belirlenen kedi yavruları, karton kutuya konularak güvenli bir alana taşındı.
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