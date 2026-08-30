Diyarbakır'da plazadaki yangının çıkış anı güvenlik kamerasında

Kayıtlarda, üst katlardan teras kata köz düştüğü ve bir süre sonra duvar dibinde bulunan boş kartonların tutuştuğu, ardından yangının büyüdüğü görülüyor.

Talaytepe Mahallesi'nde 13 katlı bir plazada 23 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında çıkan, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ve TOMA'ların da desteğiyle söndürülen yangına ilişkin soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.