Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hidroterapi hizmeti başladı

        Diyarbakır'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hidroterapi hizmeti başladı

        Diyarbakır'da, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kurulan hidroterapi havuzu hizmete açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 17:09 Güncelleme:
        Diyarbakır'da Sağlıklı Hayat Merkezi'nde hidroterapi hizmeti başladı

        Diyarbakır'da, Talaytepe Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde kurulan hidroterapi havuzu hizmete açıldı.

        İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanlığının destekleriyle Türkiye'deki Sağlıklı Hayat Merkezleri arasında ilk kez hizmete alınan hidroterapi havuzunda kas-iskelet sistemi hastalıkları ile ortopedik ve nörolojik rehabilitasyon süreçlerine destek verilmesinin yanı sıra çocuklarda hareketli yaşamın teşvik edilmesi ve fiziksel gelişimin desteklenmesi amaçlanıyor.

        Merkeze başvuran vatandaşlar, fizyoterapistler tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda uygun görülmeleri halinde kendilerine özel hazırlanan hidroterapi programlarından yararlanabilecek.

        Suyun kaldırma kuvveti ve direncinden yararlanılarak uygulanacak programlarla hareket kabiliyetinin artırılması, kas gücünün desteklenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Emre Asiltürk, Sağlıklı Hayat Merkezlerinin koruyucu sağlık hizmetlerinin yanı sıra sağlıklı yaşamı destekleyen yenilikçi uygulamaların da hayata geçirildiği önemli merkezler olduğunu belirtti.

        Asiltürk, "Sağlık Bakanlığımızın destekleriyle Türkiye'de ilk kez bir Sağlıklı Hayat Merkezi bünyesinde hidroterapi havuzunu Diyarbakır'da hizmete açmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uygulama ile vatandaşlarımızın rehabilitasyon süreçlerini desteklerken, özellikle çocuklarımızın hareketli yaşam alışkanlığı kazanmasına katkı sunmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        Trump: İran'a karşı şu an çok güçlü konumdayız
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        İran neden müzakereye dönüş için acele etmiyor?
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 28 Temmuz 2026 haberleri
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Teyzesini öldürmeden önce cinayeti yapay zekaya sormuş!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        Diyarbakır'da bunaltan sıcaklar! Adeta hayat durdu!
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        AHBAP soruşturmasında 4 isim adliyede
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        İstanbul-Bursa 2 saat 15 dakikaya düşecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        Fenerbahçe tur için sahaya çıkacak!
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        184 yıllık fabrika 1 Euro'ya satılık
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        İsrail İran'a saldırmak istedi, ABD onay vermedi
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Daron Acemoğlu'ndan Elon Musk'a çağrı
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Beşiktaş'ta stoper mesaisi: Jeff Chabot listede!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Kaynayıp giden bir haber: Devlet, geçen hafta 6 bin 314 adet hesabı bloke ettirdi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        Fransa tarihinin en büyük yangın felaketi!
        "İsme henüz karar vermedik"
        "İsme henüz karar vermedik"
        Yasal bağını kopardı
        Yasal bağını kopardı
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Araştırma: Erkek beyni 32 yaşına kadar gelişimini sürdürüyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Mobil DOA devreye giriyor
        Tapuyu istemediği kaldı!
        Tapuyu istemediği kaldı!

        Benzer Haberler

        Amed Sportif Faaliyetler, Gift Orban'ı 1 yıllığına kiraladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Gift Orban'ı 1 yıllığına kiraladı
        DTSO Başkanı Kaya: "Bölgesel asgari ücret yeni bir göç dalgası oluşturacakt...
        DTSO Başkanı Kaya: "Bölgesel asgari ücret yeni bir göç dalgası oluşturacakt...
        Amed Sportif Faaliyetler, Orban'ı 1 yıllığına kiraladı
        Amed Sportif Faaliyetler, Orban'ı 1 yıllığına kiraladı
        Sulama kanalına düşen Süleyman, 9 gün sonra hayatını kaybetti
        Sulama kanalına düşen Süleyman, 9 gün sonra hayatını kaybetti
        Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 dereceyi geçti, tarihi mekanlar ve sokaklar...
        Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 dereceyi geçti, tarihi mekanlar ve sokaklar...
        Diyarbakır'da TÜGVA tarafından "Cami Buluşması" etkinliği yapıldı
        Diyarbakır'da TÜGVA tarafından "Cami Buluşması" etkinliği yapıldı