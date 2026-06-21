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        Haberler Yerel Haberler Diyarbakır Haberleri Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.06.2026 - 00:03 Güncelleme:
        Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı

        Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

        F.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Hamzalı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, anne N.Ç. ile 3 yaşındaki oğlu Y.E.Ç. hayatını kaybetti, sürücü ile 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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