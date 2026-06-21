Diyarbakır'da şarampole devrilen otomobildeki anne ve çocuğu öldü, 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu anne ve çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.



F.Ç. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, kırsal Hamzalı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Kazada, anne N.Ç. ile 3 yaşındaki oğlu Y.E.Ç. hayatını kaybetti, sürücü ile 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.



Yaralılar, ambulanslarla Batman'daki hastanelere kaldırıldı.

