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        Diyarbakır'da tartıştığı eşini silahla öldüren zanlı yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tartıştığı karısını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2026 - 22:42 Güncelleme:
        Diyarbakır'da tartıştığı eşini silahla öldüren zanlı yakalandı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde tartıştığı karısını silahla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

        5 Nisan Mahallesi 840. Sokak'ta yaşayan O.Ç. (37) ile eşi A.Ç. (32) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.Ç, eşi A.Ç'ye silahla ateş etti.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, A.Ç'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        A.Ç'nin cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        Polis ekipleri, O.Ç'yi olay yerinde gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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