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        Diyarbakır'da "Türkiye-Irak Türkçe Dil Öğretimi ve Dil Çalışmaları Çalıştayı" başladı

        Diyarbakır'da, Türkiye ile Irak arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla "Türkiye-Irak Türkçe Dil Öğretimi ve Dil Çalışmaları Çalıştayı" başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2026 - 15:26 Güncelleme:
        Diyarbakır'da "Türkiye-Irak Türkçe Dil Öğretimi ve Dil Çalışmaları Çalıştayı" başladı

        Diyarbakır'da, Türkiye ile Irak arasındaki tarihi ve kültürel bağları güçlendirmek amacıyla "Türkiye-Irak Türkçe Dil Öğretimi ve Dil Çalışmaları Çalıştayı" başladı.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, DÜ Dış İlişkiler Ofisi Başkanlığı ile Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) ve Bağdat Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştayın açılış töreni, DÜ Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.


        Programda konuşan Bağdat Üniversitesi Dil Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Adnan Mashosh Lam, Irak ve Türkiye'nin köklü bir ortak geçmişe sahip olduğunu belirterek, Diyarbakır ve Bağdat arasındaki bağların önemine dikkat çekti.

        Lam, ev sahipliğinden dolayı Dicle Üniversitesi yetkililerine teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkileri daha ileriye taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

        Çalıştay Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Özkan Ciğa de Dicle Nehri'nin iki ülkeyi ayıran değil, aksine yüzyıllardır birbirine bağlayan coğrafi ve kültürel bir simge olduğunu vurguladı.

        Tarih boyunca bilim ve edebiyatın merkezi olan Diyarbakır ve Bağdat'ın ortak bir medeniyet hafızasına sahip olduğunu belirten Ciğa, "Bu çalıştay, Irak'ta Türkçe öğretiminin mevcut durumunu analiz etmek, modern çözümler üretmek ve iki ülke akademisyenleri arasında sürdürülebilir bir bilimsel köprü kurmak adına tarihi bir adımdır." ifadelerini kullandı.

        Ciğa, bu tür çalışmalara verdiği destekten dolayı DÜ Rektörü Prof. Dr. Kamuran Eronat ve üniversite yönetimine de teşekkür etti.

        Dicle Üniversitesi Dış İlişkiler Ofisi Başkanı Doç. Dr. Osman Solmaz ise üniversitelerin toplumlar arasında köprü kurma misyonuna değinerek, Irak ile akademik zeminde somut adımlar atmaya ve öğrenci-akademisyen hareketliliğini artırmaya devam edeceklerini kaydetti.


        Irak'tan gelen heyette yer alan 12 öğrenci ve 3 akademisyen,"İki Şehir, Bir Nehir" mottosuyla hayata geçirilen proje kapsamında 10 gün boyunca Dicle Üniversitesi'nde Türkçe dil eğitimi alacak, seminer ve atölye çalışmalarına katılacak.

        Öğrenciler ayrıca düzenlenecek kültürel gezilerle Diyarbakır'ın tarihi değerlerini tanıma fırsatı bulacak.

        Çalıştay, 13 Temmuz'a kadar sürecek.

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