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        Diyarbakır'da Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu düzenlenecek

        Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesinin (DÜ) ev sahipliğinde 4. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu düzenlenecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2026 - 16:31 Güncelleme:
        Diyarbakır'da Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu düzenlenecek

        Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesinin (DÜ) ev sahipliğinde 4. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu düzenlenecek.

        Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Ekim'de gerçekleştirilecek sempozyumda kentlerin ve bölgelerin geleceği ele alınacak.

        DÜ 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek sempozyuma bilim insanları, araştırmacılar, kamu ve özel sektör temsilcileri, yerel yönetimler ile sivil toplum kuruluş temsilcilerinin katılması bekleniyor.

        Sempozyumda bölgesel eşitsizlikler, göç, kentleşme, akıllı şehirler, sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm, teknoloji ve yenilikçilik gibi konular değerlendirilecek.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Mustafa Bulut, daha yaşanabilir, sürdürülebilir, yenilikçi ve dirençli kentler ile bölgeler için bilimsel düşüncenin gücünü ortaya koymayı amaçladıklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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