Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 1 zanlı tutuklandı
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.
Merkez Bağlar ilçesinde 28 Ağustos'ta 3 adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 314 gram kokain, 3 ruhsatsız tabanca ve 199 fişek ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.