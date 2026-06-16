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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde il ve ilçelerde uyuşturucunun önlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

        Uyuşturucu ticareti yapan, nakleden ve kullanan kişilere yönelik düzenlenen 68 operasyonda, 10,3 kilogram esrar ve 90 uyuşturucu hap ele geçirildi, 10 şüpheli hakkında işlem yapıldı.



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