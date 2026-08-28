Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

Merkez Kayapınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 1060 gram metamfetamin, Bağlar ilçesinde iki ikamette yapılan aramalarda ise 1350 gram skunk ile 7 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlarda, 2'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen adli süreçteki 2 çocuk adli kontrol kararı ile salıverildi, 3 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.