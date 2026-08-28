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        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2026 - 23:28 Güncelleme:
        Diyarbakır'da uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

        Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşıma göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kentte uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Merkez Kayapınar ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta 1060 gram metamfetamin, Bağlar ilçesinde iki ikamette yapılan aramalarda ise 1350 gram skunk ile 7 sentetik hap ele geçirildi. Operasyonlarda, 2'si adli süreçteki çocuk olmak üzere 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen adli süreçteki 2 çocuk adli kontrol kararı ile salıverildi, 3 zanlı ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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