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        Diyarbakır'da yangın çıkan binada dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Diyarbakır'da yangın çıkan binada dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı

        Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde binada çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi.

        Bağcılar Mahallesi'nde bir sitede bulunan 10 katlı binanın 6. katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, ev hasar gördü.

        Yangında dumandan etkilenen 1 kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Diyarbakır haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Diyarbakır Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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