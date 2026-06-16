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        Diyarbakır'da yıl sonu sergisi açıldı

        Diyarbakır'da öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projelerin yer aldığı "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Sergisi" açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2026 - 14:14 Güncelleme:
        Diyarbakır'da yıl sonu sergisi açıldı

        Diyarbakır'da öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı projelerin yer aldığı "Harezmi Eğitim Modeli Yıl Sonu Sergisi" açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, açılışı yapılan sergide 2025-2026 eğitim öğretim dönemi boyunca yürütülen bilimsel ve akademik çalışmaların sergilendi.

        Sergide, öğrencilerin öğrenme süreçlerinde ortaya koydukları ürünler ve projeler yer aldı.

        Yıl boyunca yürütülen çalışmaların çıktılarının paylaşıldığı sergi, eğitimde yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılmasına katkı sunacak.

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